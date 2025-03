Lettera43.it - Concorsi pubblici 2025, tutti i bandi in scadenza a marzo

Leggi su Lettera43.it

Nel mese disi aprono numerose opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, con circa 3 mila assunzioni previste in tutta Italia. Isono rivolti a diplomati, laureati e candidati con la scuola dell’obbligo, offrendo contratti a tempo determinato e indeterminato. Vediamo insieme ipiù interessanti inquesto mese.13inAllievi dei Carabinieri alla cerimonia di giuramento (Imagoeconomica).Concorso 626 Allievi Marescialli CarabinieriI Carabinieri aprono un concorso per 626 Allievi Marescialli, rivolto a diplomati e diplomandi. Le domande devono essere presentate entro l’8.Concorso Esercito per 140 Allievi MarescialliL’Esercito hato il concorso per 140 Allievi Marescialli, aperto a diplomati e diplomandi.