Conclave, Hollywood celebra il talento del cinema italiano

ildelPremio LA Italia-Best Movie of the Year: un trionfo per ilGli attori Ralph Fiennes e Sergio Castellitto, insieme al regista Edward Berger, hanno ricevuto con grande entusiasmo il prestigioso premio LA Italia-Best Movie of the Year al leggendario Chinese Theatre di. L’evento, indimenticabile e carico di emozioni, ha reso omaggio agli straordinari professionisti dell’industriatografica italiana.“Siamo fieri di avere sul nostro palco tre colossi delche, con il loroe la loro sensibilità, conquistano il pubblico mondiale. Il loro film entra nell’anima della gente, portando con sé l’eccellenza e la professionalità del settore audiovisivo”, ha dichiarato con orgoglio Pascal Vicedomini, fondatore e produttore della manifestazione.