Concerto del quartetto Sheherazade

Irene Sammartano, violino - Caterina Bernocco, viola - Andrea Abategiovanni, violoncello - Leonardo Ruggiero pianoforteProgrammaGustav Mahler (1860-1911), Quartettsatz in la minore per pianoforte e archiJohannes Brahms (1833-1897),per pianoforte n. 3 in.