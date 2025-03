Ilrestodelcarlino.it - Concerti di marzo 2025 a Bologna, Lucio Corsi o Lenny Kravitz? Gli appuntamenti da non perdere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3– Dal rap alla trap, dal pop al cantautorato, fino alla grande canzone italiana. Ancheporta con sé tanta musica e alcunistellari. In attesa dell’arrivo della primavera, come a ogni inizio mese, ecco la puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di’ che racconta il calendario dei prossimida nonsotto le Due Torri (si può ascoltare anche sulle principali piattaforme di riproduzione come Spotify, Google e Apple podcast). Si parte subito con un’incetta di rap underground e due nomi caldissimi in arrivo dalla capitale: Ugo Borghetti e Asp126 della crew ‘Lovegang126’ sono giovedì 6al Locomotiv club di via Serlio. Ma, tralasciando altri eventi - comunque inseriti nella puntata odierna del podcast -, è intorno alla metà del mese che arriva uno degli artisti più seguiti del momento: dopo il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo e l’incredibile successo della sua ‘Volevo essere un duro’, al Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese c’ècon la sua poesia.