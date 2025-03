Calciomercato.it - Conceicao non pensa alle dimissioni: “Ho visto le loro facce dei miei calciatori. Ecco cosa farò adesso”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico portoghese e di Gabbia al termine del match contro la Lazio.leparoleLa conferenza stampa di– Calciomercato.itIn un clima davvero surreale, il Milan di Sergioviene battuto all’ultimo respiro dalla Lazio. Come è accaduto nelle gare precedenti, succede davvero di tutto a Maignan e compagni. I rossoneri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Pavlovic, poi il pareggio arriva comunque con Chukwueze. All’ultimo secondo, però, i biancocelesti vincono il match grazie a Pedro, che trasforma il rigore, facendo gioire la sua squadra.“Non è facile parlare stasera – afferma subitoin conferenza stampa – In un ambiente del genere non era facile per i giocatori. Nel secondo tempo c’è stata la reazione, anche quando siamo rimasti in dieci.