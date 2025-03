Juventusnews24.com - Conceicao non demorde: «Il momento non è facile, l’unica è strada è lavorare. La squadra ha dimostrato grande carattere in questa occasione. Sulla contestazione…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24nondopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossoneroSergioha parlato dopo il match del Milan contro la Lazio terminato per 1-2: tutte le dichiarazioni del rivale della Juve a DAZN.UMORE – «Ilnon è per nulla. I giocatori stanno sentendo tutto quello che c’è attorno al club:. Continuano ad esserci episodi negativi per noi e decisivi per l’avversario».L’INIZIO DELLA PARTITA – «Credo che sia la prima volta che mi succede in carriera. Quand’è così le scarpe sono bollenti: quello che devo dire è che laha. Potevamo anche vincere: i miei ragazzi mi danno risposte positive. Noi cerchiamo dianche sotto l’aspetto mentale, non ho avuto tanto tempo percon loro giocando ogni tre giorni».