Calciomercato.it - Conceicao-Milan, game over: due traghettatori e poi la suggestione Antonio Conte

Leggi su Calciomercato.it

Dopo la debacle contro la Lazio torna ancora sotto i riflettori Sergio Conceiçao. Ilvive un trend negativo da cui fa fatica ad uscire: le ultime sul futuro Terza sconfitta consecutiva in Serie A per ilche vive un momento nerissimo della propria stagione. Un gol di Pedro su rigore in pieno recupero ha fatto ulteriormente sprofondare una squadra che dall’eliminazione Champions in poi non ha saputo reagire.: duee poi(LaPresse) – calciomercato.itTre ko consecutivi, squadra a nove punti dal quarto posto, fuori dai playoff Champions e gioco e condizione fisica scadenti sono solo alcuni dei punti cardine dello stato attuale della squadra di Conceiçao.Proprio l’allenatore portoghese è finito già sulla graticola, con la Supercoppa vinta che non può bastare per garantirgli una permanenza serena ao.