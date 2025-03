Juventusnews24.com - Conceicao Juve, ecco quali partite salterà l’esterno portoghese. Gli aggiornamenti sul suo infortunio

di RedazionentusNews24ildopo l'. Novità sulle condizioni delCome comunicato dallantus, per Franciscosi tratta di un'elongazione del bicipite femorale:resterà ai box per circa 10 giorni. Il calciatore bianconero sarà dunque costretto a saltare-Verona di questa sera e non solo.non sarà a disposizione di Thiago Motta per il big match contro l'Atalanta, in programma domenica prossima. L'obiettivo è il suo recupero per la successiva partita contro la Fiorentina.