Inter-news.it - Conceicao in confusione: «Potevamo anche vincere la partita!»

Leggi su Inter-news.it

income il suo Milan. Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta con la Lazio, ha parlato in questo modo.EPISODI – Sergio, intercettato da DAZN, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Lazio per 2-1. Il tecnico portoghese, sconsolato per la terza sconfitta consecutiva in campionato, parla addirittura di episodi e allo stesso tempo ritiene che i rossoneri potesserola. Le sue parole abbastanza discutibili: «Il momento non è per niente facile, i giocatori sentono quello che c’è intorno al club. L’unica squadra è lavorare ogni giorno per cambiare la situazione. Non mi piace parlare di episodi durante la, ma che ci sono e sono negativi per noi e decisivi per l’avversario. Ambiente a San Siro? Mai mi è successo una situazione del genere.