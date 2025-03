Movieplayer.it - Conan O'Brien su Karla Sofia Gascon agli Oscar: "Se devi fare un tweet su di me il mio nome è Jimmy Kimmel"

Leggi su Movieplayer.it

Il conduttore della cerimonia ha ovviamente fatto una gag sulla vicenda che ha colpito l'attrice di Emilia PerezO'ha dato il via2025 con il botto, inaugurando il suo debutto come conduttore con un monologo che ha preso in giro i film e le star nominate nella notte più importante di Hollywood. Prima delle battute, in un segmento pre-registrato, O'è emerso dal retro del corpo di Demi Moore alla maniera di The Substance ed è strisciato fuori, non necessariamente più giovane o più sexy, ma almeno con uno smoking. "Ciao, Demi. Come stai?", ha detto O'quando è salito sul palco del Dolby Theatre. "Benvenuti alla 97ª edizione degli Academy Awards", ha proseguito .