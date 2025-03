Metropolitanmagazine.it - Conan O’Brien, le parole sul dissing di Kendrick Lamar e Drake alla notte degli Oscar

è intervenuto sultranel corso della, dove ha ricoperto il ruolo di presentatore della 97esima edizioneAcademy Awards.Il comico non ha potuto fare a meno di parlare delche ha dominato i titoli dei giornali dell’ultimo anno, riferendosi al botta e risposta tra. “Siamo a metà show, il che significa che è il momento perdi chiamarepedofilo”, ha detto prendendosi una pausa e mostrando un sorriso: “Non preoccupatevi ho già un avvocato”.si riferiva all’esibizione didell’halftime show del Super Bowl lo scorso febbraio, quando ha portato sul palco la sua super hit Not Like Us, arrivata al termine deltra i due rapper. Sul brano,rappa: “Certified Lover Boy? Pedofilo certificato”, riferendosi all’omonimo album di