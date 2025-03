Ilrestodelcarlino.it - Conad inciampa in casa. La salvezza ora è un sogno

1 PORTO VIRO 3TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 5, Porro 3, Partenio, Guerrini 1, Poda ne, De Angelis (L), Barone 8, Bonola ne, Gasparini 24, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 11. All. Fanuli. DELTA GROUP PORTO VIRO: Arguelles, Magliano 17, Ferreira ne, Ghirardi ne, Lamprecht (L) ne, Sperandio 6, Innocenzi ne, Bellia, Andreopoluos 21, Sivula 21, Morgese (L), Eccher 7, Chiloiro, Santambrogio 3. All. Morato. Arbitri: Giglio e Merli. Parziali: 29-27, 16-25, 30-32, 23-25.(22) all’inferno. La sconfitta in 4 set con Porto Viro (30) pesa come un macigno sulle speranzedel team cittadino, che non riesce ad approfittare del contemporaneo kappao di Macerata con Cuneo e rimane a -3 dal terzultimo posto, con 2 sole giornate ancora da giocare.