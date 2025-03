Teleclubitalia.it - Conad, 40 nuove assunzioni per nuovo supermercato in Campania

Leggi su Teleclubitalia.it

Buone notizie per l’occupazione insi prepara ad aprire una Benevento, creando circa 40 nuovi posti di lavoro. Il punto vendita sorgerà in via XXV Luglio e rappresenterà un’importante opportunità per il rilancio economico locale., 40perinCon una superficie di 2000 metri .L'articolo, 40perinTeleclubitalia.