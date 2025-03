Ilnapolista.it - Con una cerbottana e qualche trucchetto da guerriglia, Conte ha mandato in apnea l’Inter

Con unadahainNapoli saprà accompagnare il Napoli in questa corsa scudetto che sarà più una traversata nel deserto, lastricata di sofferenze, e non una passeggiata di salute come non sa competete? Un finale di campionato che vedrà prevalere i più freddi e consapevoli. Per la tifoseria un finale da accompagnare con litri di camomilla ed un po’ di Xanax, ma senza esagerare. La marcia trionfale a folle (da marzo in poi) dello scudetto di due anni orsono è una cosa che capita una volta ogni tanto. Giusto un pizzico di fisiologico braccino, con Salernitana ed Udinese, ma nulla di serio. Provando disdoro ci tornano alla mente le stagioni dei novantunisti, quando dal tecnico Sarri, supportato dasaltimbanco, fino ad arrivare all’ultimo dei tifosi per quattro mesi risuonò il mantra dell’endemico vittimismo pulcinellesco, dall’ammonizione di Pjanic al fallo su Lucas Leiva, soliti peana al ragù, come se lo scudetto dipendesse da un’ammonizione od un fallo non sanzionato.