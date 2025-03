Genovatoday.it - Con la proiezione del documentario “Portuali” prende il via la nuova edizione di Ovest.doc

Leggi su Genovatoday.it

Lunedì 3 marzo con “” al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) alle 19:30 e al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) alle 21:15 inizia.doc, la più importante rassegna dedicata alitaliano proposta in Liguria a cura di Giancarlo Giraud e Valentina Damiani.