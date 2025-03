Ilgiorno.it - Comune con Emergency “R1PUD1A” ogni guerra. Un nuovo striscione

Leggi su Ilgiorno.it

Ildi Rho aderisce alla campagna di, contro. Lo ha deciso il consiglio comunale all’unanimità votando una delibera e definendo un calendario di eventi e attività per sensibilizzare i cittadini sul tema della pace. L’adesione nasce dalla cena per Gaza organizzata lo scorso novembre dall’assessore alla Cittadinanza attiva e vicesindaco Maria Rita Vergani. In quella occasione Luca Radaelli, esponente rhodense di, invitò ilad aderire alla campagna della organizzazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti. L’altra sera in consiglio comunale c’è stata l’adesione ufficiale. "Proponiamo un primo momento di testimonianza pubblica il 17 marzo alle 18 con l’esposizione dellocon la scritta ”Questoripudia la” e sveleremo un’opera realizzata dall’artista rhodense Gep Caserta che richiama l’articolo 11 della Costituzione.