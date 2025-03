Lanazione.it - Comitato Oltrarno a Firenze: "Pedonalizzare piazza del Cestello"

, 3 marzo 2025 - Una lettera a giunta, consiglieri comunali, presidente e consiglieri del Quartiere 1 in occasione della discussione nel Salone dei Duecento del Piano del verde per ribadire il "no" al parcheggio interrato indel. A scriverla è ilFuturo che chiede la pedonalizzazione integrale dellae la realizzazione di un'area giardino alberata nella parte non antistante la chiesa. Questo, spiegano "ad integrazione dello storico filare, composto da 4 lecci e un ginkgobiloba già presente indelsul lato del lungarno Soderini". Ilricorda anche che nella vicinadel Tiratoio "i lavori di lastricatura del manto stradale, di recente conclusi, hanno comportato la cementificazione totale del suolo dellae ciò senza che alcun albero vi sia stato impiantato".