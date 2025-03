Notizie.com - Come sta Re Carlo III? Trapela un aggiornamento sul cancro: l’ammissione dell’inglese

Leggi su Notizie.com

sta Re? Qual è la situazione del sovrano del Regno Unito?unsulconsta Reunsul(ANSA) Notizie.comIl 5 febbraio 2024 è la data che ha segnato di più l’Inghilterra negli ultimi anni, quella in cui è stato annunciato ilche aveva colpito il figlio dell’amatissima Regina Elisabetta scomparsa alla fine del 2022 e pronta a lasciargli la corona dopo anni da Principe. Nel corso dei mesi poi si sono succedute varie informazioni sul suo stato di salute, senza mai mettere veramente in evidenza quale fosse la sua aspettativa di vita.Situazione che ha tenuto una nazione appesa al filo perché davvero legata a questo tipo di figura istituzionale. In queste ore si è tornato a parlare dello stato di salute del sovrano anche perché è tornato a far parlare di lui in pubblico per l’incontro con il numero uno dell’Ucraina, Zelensky.