Come sta Papa Francesco oggi le notizie in diretta Vaticano | Ha riposato tutta notte

Roma, 3 marzo 2025 - “Ilhabenela”. È l’ultimo aggiornamento sulle condizioni del Pontefice diramato questa mattina dal, nel 18esimo giorno di ricovero al Gemelli di Romaper una polmonite bilaterale. L'ultimo bollettino medico di ieri sera spiegava che “le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili”. Dopo la crisi di venerdì, quando ha avuto un broncospasmo rientrato poche ore dopo, i medici lo stanno sottoponendo all’ossigenoterapia ad alti flussi.via, vista la “complessità del quadro clinico”, i medici non hanno dubbi: “la prognosi rimane riservata”. Aggiornamenti inNuns attend a Rosary prayer in St. Peter's Square for the health of Pope Francis, Vatican City, 02 March 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI