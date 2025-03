Liberoquotidiano.it - "Come ha vissuto gli ultimi tempi". Paolo Del Debbio ricorda Eleonora Giorgi: un racconto commovente | Video

AncheDelha volutore. Il conduttore di Rete 4 ha chiuso la puntata di 4 di Sera in onda lunedì 3 marzo con un tributo all'attrice: "Qui vedete l'immagine di- esordisce il giornalista -, che è morta a 71 anni. Un'attrice molto importante nella storia del cinema italiano e nella cultura italiana perché assieme ad altri attori ha anche caratterizzato lo spirito italiano in senso positivo". Non solo, "haglidella sua malattia con una dignità rara. Per questo la tributiamo con un grande applauso. Vada un grande abbraccio anche da parte di questa trasmissione alla sua famiglia". Anche Cinecittà, nel giorno della sua scomparsa, ha volutorla. "Ci ha lasciati oggi l'attrice, una interprete amata e talentuosa del nostro cinema".