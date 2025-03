Iodonna.it - Come essere finanziariamente autonome?

L’autonomia finanziaria per le donne è un discorso complesso. Che però deve diventare essenziale non solo se ci si ritrova da sole ma anche se si è in coppia. E questo discorso non riguarda soltanto la ricerca di un lavoro, il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese si è alzato di 1,2% nello scorso anno per quanto sia ancora basso rispetto alla media dell’UE, ma soprattutto l’. Per esempio cominciando dall’avere un conto bancario personale, cosa che molte donne ancora non hanno. Single e felici: i consigli per imparare a stare bene con se stesse X Leggi anche › Vita da single: dating online, i comportamenti che ci autosabotano Autonomia finanziaria, che cos’èDi cosa si parla quando si cita “l’autonomia finanziaria”? Il concetto spesso è confuso con l’avere un lavoro ma non è soltanto questo.