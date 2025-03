Iodonna.it - Come difendersi da truffe e raggiri

Leggi su Iodonna.it

Campagne di prevenzione, annunci su siti e giornali non sono evidentemente serviti per mettere al riparo gli anziani. Perché il livello criminale si è certamente alzato e le tecniche di intrusione negli appartamenti sono diventate più sofisticate. Tanto da far aumentare in maniera preoccupante sia il numero dei colpi messi a segno in tutta Italia, sia l’entità del bottino. Lino Banfi contro le: lo spot con i Carabinieri per tutelare i nonni d’Italia X Leggi anche ›agli anziani in estate: i consigli delle forze dell’ordine Se nei mesi scorsi le bande che riuscivano a farsi aprire la porta di casa erano capaci di racimolare al massimo poche migliaia di euro, negli ultimi mesi hanno portato via tesori con casseforti svuotate, argenteria e gioielli messi nei sacchi, contanti consegnati senza che la vittima riuscisse in alcun modo ad opporre resistenza.