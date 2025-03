Quotidiano.net - Coltura idroponica: "Così produciamo i nostri pomodori di alta qualità"

IL POMODORO ha il sapore del pomodoro. Come quelli che coltiviamo nell’orto dietro casa. Gustosi e, se siamo bravi, cresciuti senza antiparassitari. Ecco, lo stesso risultato lo si ottiene a Ostellato, 5.600 abitanti in provincia di Ferrara, nel cuore del Parco del Delta del Po, a trenta chilometri dal mare. Qui c’è un’azienda gioiello, la Fri-El Green House, leader in Italia nella produzione di(a marchio H2Orto) attraverso la coltivazionein serre ipertecnologiche (riscaldate utilizzando acqua calda prodotta dall’impianto biogas adiacente) per un’agrivicinissima all’impatto zero. Alla guida c’è la famiglia Gostner, originaria di Bolzano, che a Ostellato dà lavoro a più di cinquecento persone, età media 34 anni, il 43 per cento donne. "Numeri che danno grande soddisfazione – dice Sandra Gostner, giovane procurement manager, che ci guida all’interno dell’azienda – ma ovviamente non ci fermiamo qui.