Colpo grosso al Superenalotto: si festeggia a Valeggio sul Mincio

Il SuperEnalotto sorride al Veneto. Nell’estrazione di sabato 1 marzo, come riporta Agipronews, asulnella provincia di Verona, è stato centrato un "5" da ben 20.185,50 euro. La fortunata vincita è stata realizzata nella tabaccheria cartolibreria Calestini Angela in via Roma, 16.