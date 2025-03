Panorama.it - Colpo di scena agli Oscar: Demi Moore sicura della vittoria, ma il premio va a un'altra. Ecco la reazione

Sembrava la grande serata di, con i pronostici tutti a suo favore per la statuetta di Miglior Attrice grazie alla sua intensa interpretazione in The Substance. Ma il finale ha riservato una sorpresa amara: ilè andato a Mikey Madison, protagonista di Anora.Quando il nomevincitrice è stato annunciato, lanon è riuscita a nascondere il disappunto. Un sorriso iniziale, poi lo sguardo teso di chi sa di aver sfiorato il sogno senza afferrarlo. La sua performance era stata acclamata da critica e pubblico, rendendo la sconfitta ancora più sorprendente.Madison, dal canto suo, ha accolto ilcon emozione, mentre laha mantenuto la compostezza, nonostante l’evidente delusione.