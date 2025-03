Juventusnews24.com - Collovati sentenzia: «Thiago Motta è a fine corsa. Non ha dato un’identità alla Juve e sui nuovi acquisti…»

di RedazionentusNews24: le parole nette sued il suo futurontus. Cosa ha dettoIntervenuto a La Domenica Sportiva, Fulviosi è espresso così sullantus di. Il commento sul tecnico bianconero.– «Non conoscoe non mi permetto di giudicare la persona, però non posso stimare l’allenatore e quello che ha detto parlando di vergogna sua e dei giocatori. I risultati non sono dsua parte, è aanno secondo me. Non haa questa squadra e non è possibile che tutti iacquisti non abbiano reso per quello che dovevano rendere. Evidentemente non è sempre colpa dei giocatori e qualche responsabilità ce l’ha ancora l’allenatore».Leggi suntusnews24.com