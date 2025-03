Notizie.com - Colloqui Ucraina, Mikhelidze (IAI): “La Russia ha raggiunto il suo scopo. Ha spaccato l’alleanza transatlantica”

È presto per discutere dell'invio dei peacekeeper dell'Onu in Ucraina. O meglio "è superfluo". La Russia non accetterà il cessate il fuoco con garanzie di sicurezza per Kiev. E per Putin l'unico interlocutore al momento è Trump. "La Russia ha raggiunto il suo scopo: creare una spaccatura nell'alleanza transatlantica, mettendo l'Europa in serio pericolo. Purtroppo non escludo la possibilità di un attacco di Putin su uno dei membri della Nato, con la convinzione che gli Usa non interverranno a difesa, ad esempio, di uno dei Paesi Baltici. Gli Stati Uniti, con le dichiarazioni e le scelte di politica estera, stanno rafforzando questa percezione nel Cremlino.