Oasport.it - Collomb e tutte le campionesse del mondo juniores dell’Italia: chi ha sfondato e chi è sparita. Titoli anche per Brignone e Bassino

Giorgiaprosegue il suo percorso di crescita e si aggiudica uno splendido titolo mondialein gigante, trionfando a Tarvisio un anno dopo le tre medaglie ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024 e poche settimane dopo il clamoroso successo nel parallelo a squadre dei Mondiali di Saalbach (in cui è stata grande protagonista battendo in finale Wendy Holdener).La diciottenne valdostana, già capace di entrare quest’inverno tra le migliori 20 in Coppa delsia in slalom che in gigante, entra così nel club delle sciatrici azzurre capaci di vincere almeno un oro ai Mondiali Junior. Una lista che comprende adesso 18 atlete, tra le quali figurano alcune figure di spicco dello sci alpino tricolore (come Isolde Kostner, Karen Putzer, Federicae Deborah Compagnoni) madei nomi finiti nel dimenticatoio dopo aver fatto fatica ad emergere nel circuito maggiore.