Collision 01.03.2024 Gli Undisputed Kingdom si prendono il momento

Benvenuti all’analisi di AEWdalla Oakland Arena di Oakland, California. Una serata che promette spettacolo con due match molto attesi: la difesa del titolo TNT di Daniel Garcia contro Adam Cole e il confronto tra gli FTR e i membri dell’.Lo show si apre con una serie di promo. Daniel Garcia, affiancato dagli FTR, parla del suo match titolato. Seguono gli, con Adam Cole che sottolinea di non volere semplicemente vincere il titolo TNT, ma di averne bisogno. Julia Hart viene interrotta durante il suo promo da Kazuchika Okada che si scusa quando vede Brody King, il quale reagisce in modo minaccioso. Powerhouse Hobbs e Bandido chiudono la serie di promo iniziali.FTR vs Roderick Strong & Kyle O’Reilly (3,5 / 5) Match che parte con scambi di prese tra Cash e O’Reilly.