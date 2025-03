Col famoso calciatore Sophie Codegoni nuovo fidanzato dopo la rottura con Basciano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bomba gossip sul conto di. L’ex concorrente del GF Vip 6 avrebbe unla burrascosa relazione con Alessandrofinita malamente. Ricordiamo che i due hanno anche avuto una figlia, ma il rapporto tra gli ex gieffini non è affatto buono, infatti lei ha anche presentato una denuncia contro il deejay per il reato di stalking.Adesso peril lato sentimentale sarebbe migliorato sensibilmente, infatti al suo fianco avrebbe un. Ilpresuntodisarebbe l’atleta che milita in una delle squadre più importanti della Serie A italiana. A confermare tutto è stata una delle maggiori esperte di gossip.Leggi anche: “Sta con il ricco ex della conduttrice”. Antonella Fiordelisi ritrova l’amore: chi è il suo, ilsarebbe il: chi èL’influencer Deianira Marzano aveva già anticipato così la notizia: “Nuova coppia, lei ex GF e lui!“.