Sololaroma.it - Club Brugge-Aston Villa, il pronostico di Champions: Emery tra GOAL e Multigol

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la grande novità del maxi girone unico e dei play-off che non hanno tradito in quanto a spettacolo e sorprese, laLeague torna con gli ottavi finale, con le gare di ritorno al via martedì 4 marzo. Il derby di Madrid tra Real e Atletico catalizza l’attenzione, ma ad aprire il programma, unica gara delle 18:45, sarannoal Jan Breydel Stadium, per cercare di indirizzare una qualificazione ai quarti che sarebbe storica per entrambe.Come già accennato, di sorprese ce ne sono state, ma la più grande è sicuramente quella legata alla presenza della squadra belga, capace non solo di agguantare la qualificazione ai play-off con il 24° ed ultimo posto disponibile (stessi punti della Dinamo Zagabria eliminata ma miglior differenza reti), ma anche di eliminare un’Atalanta decisamente più quotata al turno successivo (addirittura 5 a 2 il totale tra andata e ritorno).