Club Arezzo batte Torretta Livorno nei playoff

, 3 marzo 2025 – Comincia con una bella vittoria il cammino delnella pool promozione, al Maccagnolo i ragazzi di coach Morelli si impongono sui labronici per 3-1. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Match tra le due teste di serie che hanno conquistato il relativo girone in regular season, partita combattuta davanti ad un Maccagnolo che ha spinto i padroni di casa alla vittoria finale. Primo set vede una partenza morbida degli aretini mentre nel campo ospite tutto sembra girare alla perfezione, i ragazzi di Morelli bucano l’approccio al match commettendo troppi errori, i labronici non si lasciano pregare e conquistano il set con un netto 14-25.