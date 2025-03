Arezzonotizie.it - Club Arezzo batte Torretta Livorno nei playoff. La cronaca della partita

Comincia con una bella vittoria il cammino dei Botoli nella pool promozione, al Maccagnolo i ragazzi di coach Morelli si impongono sui labronici per 3-1. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e.