Cloud curls | i capelli mossi effetto nuvola piacciono a tutti

“Ricci”: questa è la tendenzache prevede onde vaporose, leggere ed eteree come nuvole. Di seguito, ipiù belli avvistati su celeb e in passerella.La cantante Sabrina Carpenter ha sfoggiato un raccolto con soffici onde vaporose dorate, mentre Beatrice Grannò ha puntato su un caschetto vaporoso impreziosito da una mini frangia wispy. Halle Berry ha scelto un bob ben definito sui lati con un maxivolume invece ricci soffici, non troppo definiti per l’attrice canadese Whitney Peak. Nel video di Amica.it, si scopre l’hairlook conavvistato durante la sfilata di Juun J. GUARDA LE FOTOcorti Milano Fashion Week 2025: idee di stile per ricci e lisci Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: iAmica.