Biccy.it - Clizia Incorvaia dopo la morte della Giorgi lancia una frecciatina: “Falsità per like e consensi”

Poche orela scomparsa di Eleonora, sua nuorale ha dedicato una poesia e dei dolci pensieri pubblicati nelle storie su Instagram. L’ex vippona ha anche ricordato il forte legame che aveva con sua suocera, che considerava come una seconda madre: “Sei stata come una mamma per me A voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me“.si toglie un sassolino dalle scarpe: “Belle parole da chi non la considerava quando era in vita”.Non solo poesie e ricordi,si è anche voluta togliere un sassolino dalle scarpe. La moglie di Paolo Ciavarro ha fatto sapere che c’è chi ha speso delle belle parole per Eleonora, ma che quando l’attrice era in vita non la considerava. L’ex gieffina ha anche fatto dei riferimenti precisi alle parole usate da questa persona: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con unaassurda.