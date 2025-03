Clima, Lo Palo “Da Trump approccio pragmatico, Ue sia meno ideologica”

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Fino ad ora ho visto occuparsi dell’ambiente in maniera molto: siamo passati dall’essere noncuranti, vent’anni fa, a un modo di inserire cose che sono assolutamente dannose e non portano nulla di positivo.? Lo vedo come un personaggio potenzialmente positivo, mi sembra. Spero che non si ritorni al carbone e che invece si possa trovare una giusta via di mezzo. E’ certo però che l’Europa deve affrontare una questione così importante come la gestione ambientale sicuramente con più pragmatismo”. Lo ha detto Lucia Lo, presidente di Arpa Lombardia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “Sono gli States che spostano l’ago della bilancia della politica europea, purtroppo l’Europa non ha tutta questa autonomia.