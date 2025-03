Claudio Lippi lo Xanax e i nemici | Hanno festeggiato i miei quattro bypass

Leggi su Open.online

Il conduttore tvdice che a scuola andava con l’autista e con i guanti bianchi: «Una fissazione di mia madre Franca. Ci teneva a mostrare una certa aria di nobiltà che non ho mai verificato. Quando si presentava, precisava sempre: “De Donato, con la d minuscola” e io mi vergognavo a morte». E lui faceva così: «Chiedevo che mi lasciasse a seicento metri dall’ingresso, così me li toglievo prima di entrare. Mi è capitato di scordarmene, i compagni credevano che mi fossi fatto male alle mani». Il 79enne ricorda in un’intervista al Corriere della Sera che la madre era «un clone di Eleonora Duse. Mio fratello Francalberto era uno scavezzacollo. Io sono nato dopo altri tre maschi, morti subito. Lei voleva tanto la femmina, non arrivò, così scaricava la rabbia su di me».Da ricchi a poveriricorda come la sua famiglia da ricca divenne povera: «Papà era un consulente finanziario, si era stancato di tagliare teste.