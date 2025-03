Metropolitanmagazine.it - Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025!

Abbiamouna DEMO estesa di33 e adesso il 24 aprile, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. E pensare che nelle tre ore circa di durata dei contenuti della build in nostro possesso, abbiamo solo scalfito la superficie della “missione” di cui il gioco si è fatto carico fin dal primo annuncio: “modernizzare” gli RPG a turni, renderli più digeribili a un pubblico impaziente, senza però rinunciare a strutture, meccaniche e topoi classicissimi del genere.33, Mario e Luigi incontrano Final Fantasy e Xenoblade Chronicles?Si è detto molto di33, ma un assunto è più ricorrente di altri: è l’RPG a turni che “modernizzerà” il genere.