Civitella ancora strade martoriate Cantieri | una lunga lista d’attesa Sopralluogo della Protezione civile

Continuano ad essere al limitepercorribilità alcunecomunali e vicinali in Comune diin particolare la Voltre-Seguno e la Seggio-Montevecchio. Resta inoltre chiusa la Sp 76 da Collina a Cigno-Civorio. Nei giorni scorsi sono intervenuti per unanche i tecnici. "Un intervento richiesto – specifica l’assessora Lisa Paganelli – dopo gli eventi straordinari del 14-15 febbraio. Ci siamo concentrati sulla Voltre-Seguno, la Seggio-Montevecchio e la Cusercoli-Favale dove il Comune è già intervenuto con interventi di somma urgenza in attesa che la Sogesid risolva definitivamente i problemi di sicurezza. Visto che gli smottamenti e le frane continuano abbiamo chiesto un aiuto alladell’Emilia Romagna". A giugno 2024 sono iniziati i lavori per il ripristino dei danni post-alluvionee allo stato attuale sono partiti quasi tutti iassegnati al Comune: di questi, alcuni sono conclusi, altri sono appena iniziati e la scadenza per la chiusura dei lavori è prevista per fine estate.