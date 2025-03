Lanazione.it - Cittadinanza onoraria a Daniel Buren

Leggi su Lanazione.it

Sono dodici i punti all’ordine del giorno. Oggi dalle 15 nella sala Grandonio del Palazzo municipale, è prevista una nuova seduta del consiglio comunale. Gli interventi potranno essere seguiti anche a distanza con la diretta streaming. Durante la seduta è in programma il conferimento della, una delle voci più autorevoli nella scena artistica internazionale. Seguiranno otto interpellanze e un ordine del giorno. Tanti i temi sul tavolo. Pistoia Ecologista Progressista ha presentato due interpellanze: una sui servizi educativi comunali e l’altra sulle problematiche di via Erbosa e di via di Canapale. Quella del Dem Paolo Tosi riguarda, invece, gli interventi di manutenzione delle strade comunali.