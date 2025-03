Laspunta.it - Cisterna, gli alunni della “Giovanni Cena” a colloquio con Agostino Burberi alunno di Don Milani

Leggi su Laspunta.it

Martedì prossimo, 4 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, nell’Aula Consiliare del Comune didi Latina, glidelle classi quartescuola primaria “” incontrerannodi Donnella scuola di Barbiana, per raccontare la figura del “Maestro”.L’evento, organizzato dalla docente Sabrina Domini dell’I.C. Plinio il Vecchio e patrocinato dal Comune didi Latina, “rappresenta – come scrive la Dirigente Scolastica, professoressa Fabiola Pagnanelli – un momento educativo e formativo di altissimo valore. Parleremo con gliScuola del Futuro efigura del docente, che come diceva don, doveva essere dotato di tre caratteristiche: la sua esemplarità, l’azione didattica e l’onestà intellettuale.”“Da quest’anno l’Istituto Plinio il Vecchio è certificato all’internoRete nazionale Scuole dell’Empatia, considerando l’empatia come unico antidoto all’imbarbarimento dei costumi e alla disumanizzazione degli individui.