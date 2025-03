Ilrestodelcarlino.it - Circondati dal branco dopo la disco. College, un ’esercito’ di buttafuori. Dopo una settimana vince la musica

E’ trascorsa una, poco più. Tra sabato e domenica, alle quattro del mattino, cinque studenti universitari e due dj vengonoe aggrediti dalnel parcheggio Diamanti, in via Arianuova. Sono appena usciti dallateca, una bella serata, tra le note della, con le mani che ondeggiano a tenere il ritmo dei brani usciti dalla consolle. Poi, all’improvviso, l’incubo. Ferite lievi, un miracolo. "Siamo scappati, il cuore in gola. Altrimenti sarebbe finita molto peggio. Siamo salvi per miracolo", le parole di uno degli studenti, 21 anni. Ferite lievi, non per tutti. Il dj, che era con la fidanzata, osò aprire bocca mentre le strappavano la borsetta. Omero fratturato, sotto choc. E’ trascorsa una. La parola è tornata alla. Venerdì e sabato due belle serate al, come le altre volte del resto.