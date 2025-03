Ilgiorno.it - Cinisello, 1.800 firme per via Alberti

Oltre 1.800sono state consegnate in consiglio comunale dai rappresentanti del Comitato cittadini di via, che aveva aperto una petizione contro il raddoppio a quattro corsie della strada. Ad aderire alla protesta sono stati gli abitanti dei due quartieri Bellaria e Sant’Eusebio, ma anche i residenti delle città che si affacciano sulla via e intorno alla zona (Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Muggiò, Monza, Nova Milanese e Milano). L’interlocuzione la Giunta e il parlamentino cinisellese non avrebbe però portato ad alcun risultato, ignorando di fatto leraccolte. "Era già tutto previsto – commenta il comitato –. L’Amministrazione e la maggioranza vogliono che si ritorni a edificare nelle aree al confine con via. Ecco quindi delinearsi una nuova Sant’Eusebio, dove il progetto della campana riprende senso e, chissà, anche un collegamento con la vicina uscita della tangenziale Nord a Paderno Dugnano".