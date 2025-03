Ilrestodelcarlino.it - Cinghiale cade dal Passetto di Ancona, ferite troppo gravi: è stato abbattuto

, 3 marzo 2025 - Erano stati avvistati in pieno centro ad, tra il viale della Vittoria fino a piazza Cavour, mandando in panico le persone residente in quei quartieri del centro-città di. Nella giornata di ieri, domenica 2, marzo, uno dei due cinghiali è poiritrovato al, gravemente ferito, tanto che per lui i soccorritori hanno deciso di procedere con la soppressione, terminata poco prima delle 21. Secondo il racconto dei carabinieri del Nucleo forestale del Conero, l’animale èsoppresso alle 20.38. L’esemplare era un maschio di 70-80 kg di peso, ed ètrovato lato versante Grotta Azzurra, conperché si pensasse a una sua sopravvivenza. Alla Grotta Azzurra,alprecipita sulla spiaggia. I soccorsi sono un rebus Sempre secondo i militari, l’ungulato era probabilmente scivolato da una falesia sovrastante,ndo nel vuoto e venendo avviintorno alle 15, accasciato all'ingresso della grotta, da alcune persone che si trovavano in zona.