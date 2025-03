Lapresse.it - Cinema: ‘FolleMente’ sfonda il milione di spettatori

Roma, 3 mar. (LaPresse) –di Paolo Genovese continua a convincere il pubblico italiano macinando incassi al botteghino (9.045.181 secondo i dati Cinetel),realizzando il secondo miglior weekend per un film italiano post pandemia e raggiungendo traguardo della 1.243.978 presenze. Uscito in sala il 20 febbraio e sempre in vetta al box office,– da un soggetto originale di Genovese regista e autore della sceneggiatura con Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi – già nel secondo weekend di programmazione si conferma come l’eventotografico dall’inizio dell’anno. Per la pellicola Genovese ha riunito un cast composto da alcuni dei maggiori protagonisti di questa stagione delitaliano: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.