Cinema è morta Eleonora Giorgi | l’attrice aveva 71 anni

si è spenta all’età di 71da tempo lottava contro un tumore al pancreas. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate a causa delle metastasi, ma fino all’ultimomantenuto la speranza in “un miracolo”.Nata a Roma nel 1953,si affaccia al mondo dello spettacolo giovanissima, prima nella pubblicità e poi nel. Con il ruolo di Nadia in ‘Borotalco’, nel 1982, al fianco di Carlo Verdone, vince il David di Donatello, consacrandosi come attrice di talento.Oltre al successo professionale,ha vissuto una vita intensa anche sul piano personale ma ha sempre parlato dell’importanza della famiglia nei momenti più difficili. I figli Andrea e Paolo, nati dai matrimoni con l’editore Angelo Rizzoli – che l’aiutata a superare la tossicodipendenza – e l’attore Massimo Ciavarro, le sono rimasti accanto fino all’ultimo.