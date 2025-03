Romadailynews.it - Cina: testa con successo primo sistema di auto-ripristino rete elettrica alimentato da IA

Leggi su Romadailynews.it

Ildinomo dellacinese da 110 kV, guidato dall’intelligenza artificiale (IA), ha recentemente completato conla sua sperimentazione inaugurale nella centrale scientifica e tecnologica cinese di Shenzhen. Il, installato in una sottostazione da 110 kV nella sede centrale dell’industria emergente strategica di Liuxiandong, ha dimostrato la sua capacita’ di ripristinare l’alimentazione in soli 17 secondi durante uno scenario di guasto simulato, con un miglioramento del 95% rispetto alle operazioni manuali, secondo l’ufficio di Shenzhen per l’alimentazionedella China Southern Power Grid. Ildiutilizza algoritmi di intelligenza artificiale per rilevarematicamente i guasti, generare strategie didell’energia in tempo reale e passare a fonti di energia di riserva.