Romadailynews.it - Cina: Sichuan, apre nuovo istituto di ricerca su economia a bassa quota

Undisull’e’ stato inaugurato a Mianyang, nella provincia sud-occidentale cinese del, segnando una mossa strategica per guidare lo sviluppo delle industrie anella vasta regione occidentale del Paese, secondo la China Low Altitude Economic Alliance. L’disull’della Science and Technology City della(Mianyang) e’ stato inaugurato ieri. L’e’ stato fondato congiuntamente da 14 enti, tra cui ilJiuzhou Investment Holding Group Co., Ltd., la Southwest University of Science and Technology e l’azienda leader nel settore dei veicoli aerei commerciali senza pilota (UAV) JOUAV. L’mira a promuovere l’innovazione tecnologica e l’integrazione dell’industria in questo settore in rapida ascesa.