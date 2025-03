Romadailynews.it - Cina: Shanghai, al via Int’l Machine Tool Exhibition

Un visitatore (il primo a destra) parla con i membri dello staff davanti a uno stand espositivo che presenta i componenti chiave delle macchine utensili durante laInternational, nellaorientale, oggi 3 marzo 2025. La fiera ha preso il via oggi presso il Nationaland Convention Center di. Con la partecipazione di circa 1.200 imprese nazionali e internazionali del settore, l’evento si e’ concentrato sulla presentazione di soluzioni di lavorazione adatte a settori ad alta richiesta come i veicoli a nuova energia, la produzione di apparecchiature elettroniche e le apparecchiature per l’aviazione. I visitatori hanno avuto l’opportunita’ di esplorare una serie di esposizioni che hanno messo in evidenza i componenti funzionali principali delle macchine utensili CNC, delle apparecchiature per la lavorazione laser, degli utensili per la rettifica delle lamiere in metallo, nonche’ una serie di prodotti correlati e di tecnologie all’avanguardia.