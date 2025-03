Quotidiano.net - Cina pronta a contromisure contro tariffe Usa sui beni mandarini per fentanyl

Leggi su Quotidiano.net

Lasta studiando e formulando "pertinenti in risposta alla minaccia degli Usa di imporre un'ulteriore tariffa del 10%" sui"con il pretesto del" in vigore dal 4 marzo. Il Global Times, tabloid del Quotidiano del Poplo, scrive che le risposte "includeranno probabilmente siasia una serie di misure non tariffarie, e iagricoli e alimentari Usa saranno molto probabilmente elencati", in base a una "fonte affidabile", secondo cui "se gli Usa insistono nell'imporre dazi unilaterali e annunciano formalmente misure rilevanti, laadotterà sicuramenteforti e potenti". In un post sui social media di giovedì, il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero impostosu Canada e Messico al 25% a partire dal 4 marzo e che "allasarebbe stata addebitata una tariffa aggiuntiva del 10% in quella data".